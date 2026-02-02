Михаил Мурашко рассказал о новых бесплатных исследованиях для беременных

В России с 2026 года беременные женщины смогут пройти новые бесплатные исследования в рамках программы госгарантий медицинской помощи. Важные нововведения призваны повысить качество медпомощи как для будущей мамы, для и для ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU.
«Все эти шаги направлены на то, чтобы каждая женщина и ребенок могли получить своевременную и современную медицинскую помощь. Заботясь о здоровье семьи сегодня, мы закладываем надежный фундамент для уверенного будущего нашей страны и роста ее населения на десятилетия вперед», — уточнил Мурашко.
С 2026 года впервые по полису ОМС будет осуществляться неинвазивный пренатальный скрининг. Это касается беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий у плода.
Важным дополнением является также расширение программы диспансеризации для женщин, включающее дополнительные исследования, такие как определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и жидкостная цитология шейки матки.
Напомним, в России на программу бесплатной медпомощи в 2026 году выделено 4 трлн рублей. Программа госгарантий расширена за счет новых методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.