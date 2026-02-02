Михаил Мурашко рассказал о новых бесплатных исследованиях для беременных

В России с 2026 года беременные женщины смогут пройти новые бесплатные исследования в рамках программы госгарантий медицинской помощи. Важные нововведения призваны повысить качество медпомощи как для будущей мамы, для и для ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для KP.RU.