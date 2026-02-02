Мурашко: Финансирование высокотехнологичной помощи по ОМС увеличено на 37,8%

В России с 2026 года значительно увеличено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по полису ОМС. Минздрав продолжает работать над расширением доступности высокотехнологичного лечения для граждан. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в статье для KP.RU.
«Обновленная программа госгарантий продолжает тенденцию по расширению доступности ВМП, поэтому в 2026 году объем финансирования для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной по ОМС, в федеральных медицинских учреждениях вырос на 37,8% по сравнению с 2025 годом», — отметил Михаил Мурашко.
Объем финансирования составил 345,6 млрд рублей. А это значит, что тысячи россиян смогут получить самое технологичное лечение в более сжатые сроки. Ряд высокотехнологичных процедур можно получить не только в федеральных центрах, но и в региональных многопрофильных клиниках.
По словам Мурашко, многие центры, предоставляющие ВМП, начали работать в режиме семидневной недели. Это позволяет проводить плановые операции, в том числе в выходные дни, что способствует сокращению времени ожидания медицинской помощи.
Напомним, медорганизации с 2026 года могут заключать договоры на использование беспилотников для доставки лекарств и биоматериалов.