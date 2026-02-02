Мурашко: Финансирование высокотехнологичной помощи по ОМС увеличено на 37,8%

Объем финансирования составил 345,6 млрд рублей. А это значит, что тысячи россиян смогут получить самое технологичное лечение в более сжатые сроки. Ряд высокотехнологичных процедур можно получить не только в федеральных центрах, но и в региональных многопрофильных клиниках.