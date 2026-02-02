Правительство утвердило госгарантии на бесплатную медпомощь: что получат участники СВО и их семьи

Кабинет министров утвердил Программу госгарантий на оказание гражданам бесплатной медпомощи. Документ рассчитан на 2026 год с перспективой до 2028 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей статье специально для KP.RU.
В Программе особое внимание уделили участникам СВО и их семьям.
Так, с текущего года Программа предусматривает консультации медицинского психолога. В сложных случаях — психиатрическую и наркологическую помощь, включая лечение в федеральных центрах. Право на эти услуги имеют сами участники, их супруги и супруги пропавших без вести.
Напомним, что в прошлом году в программе госгарантий были указаны приоритетная первичная медико-санитарная помощь, расширенная диспансеризация и другие меры поддержки.
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предоставление льгот детям военнослужащих — участников СВО — является верным решением.