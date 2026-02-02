Пермский балет 2 февраля отметит 100-летний юбилей

Спустя 100 лет руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко, дирижер Иван Худяков-Веденяпин в марте 2026 года представят зрителям балет «Жизель» с новыми либретто, хореографией и партитурой. Премьерные спектакли обновленной «Жизели» состоятся в Перми 20, 21 и 22 марта.