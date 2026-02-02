Ричмонд
Пермский балет 2 февраля отметит 100-летний юбилей

Свою историю балет в Перми начал с постановки «Жизель».

Источник: Комсомольская правда

Пермский балет 2 февраля отмечает знаменательную дату в своей истории. Ровно 100 лет назад жители Перми увидели первую балетную постановку.

Первый балет в Перми поставил балетмейстер Борис Щербинин. Хореографическая студия при городском театре исполнила «Жизель» Адольфа Адана.

Спустя 100 лет руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко, дирижер Иван Худяков-Веденяпин в марте 2026 года представят зрителям балет «Жизель» с новыми либретто, хореографией и партитурой. Премьерные спектакли обновленной «Жизели» состоятся в Перми 20, 21 и 22 марта.

Кстати, новое каменное здание городского оперного театра построили также в феврале. Театр открыл двери 1 февраля 1880 года. Его построили по проекту пермских архитекторов Василия Попатенко и Рудольфа Карвовского.