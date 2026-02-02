В Харьковской области провалилась контратака спецподразделений ГУР

Специальные подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины провалили контратаку неподалёку от населённого пункта Симиновка в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«В районе Симиновки Воины Севера продвинулись на трёх участках в прилегающем лесном массиве на 350 метров и овладели двумя опорными пунктами противника. Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку силами спецподразделений ГУР МОУ. Успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции», — говорится в сообщении.
Напомним, военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на сумском участке военные сохраняют высокие темпы продвижения. На харьковском направлении бойцы продолжают наступление, продавливая оборону украинских войск.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военные ликвидировали два состава с живой силой и техникой Вооружённых сил Украины в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области.