Телефон Ирины Усольцевой не ловил сеть в месте исчезновения семьи

Мобильный телефон Ирины Усольцевой не мог принимать сигнал в той местности, где пропала семья. В ходе расследования дела следствие получило важные технические данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя следственного управления Яну Сырымбетову.
По её словам, в день пропажи, 28 сентября 2025 года, у Ирины Усольцевой был телефон. Однако её оператор связи не ловит в той местности. Кроме того, в самом посёлке Кутурчин отсутствует связь, поэтому сигнал не фиксировался.
Последний сигнал от телефона Сергея Усольцева был зафиксирован вечером в день исчезновения, что долгое время было ключевой зацепкой для определения примерного района поисков.
Напомним, что семья Усольцевых пропала во время похода в урочище Буратинка. Активная фаза поисков с участием более 1,5 тысяч человек завершилась 12 октября, но результатов не принесла.
Недавно стало известно о возобновлении поисков Усольцевых. Спасатели и правоохранители на протяжении двух дней обследовали территорию в районе посёлка Кутурчин, однако поиски не увенчались успехом.