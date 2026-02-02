Телефон Ирины Усольцевой не ловил сеть в месте исчезновения семьи

По её словам, в день пропажи, 28 сентября 2025 года, у Ирины Усольцевой был телефон. Однако её оператор связи не ловит в той местности. Кроме того, в самом посёлке Кутурчин отсутствует связь, поэтому сигнал не фиксировался.