Из Хабаровска в зоопарк Екатеринбурга отправили белоплечего орлана

Из аэропорта Хабаровска 29 января отправили белоплечего орлана в Екатеринбургский зоопарк. Передача птицы была проконтролирована Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

Трехлетняя самка редкого вида хищных птиц, занесенного в Красную книгу, родилась в хабаровском зоосаде «Приамурский». Она направлена в Екатеринбург в рамках программы по сохранению вида для формирования новой генетической линии. В Екатеринбургском зоопарке уже подобрали партнера для птицы из Красноярского парка флоры и фауны.

Перед вылетом орлан прошел иммунизацию, обработку и клинический осмотр. Ветеринарная экспертиза подтвердила, что птица здорова. Перевозка сопровождалась ветеринарными документами по согласованному маршруту.