Из Хабаровска в зоопарк Екатеринбурга отправили белоплечего орлана

Трехлетняя самка редкого вида хищных птиц, занесенного в Красную книгу, родилась в хабаровском зоосаде «Приамурский». Она направлена в Екатеринбург в рамках программы по сохранению вида для формирования новой генетической линии. В Екатеринбургском зоопарке уже подобрали партнера для птицы из Красноярского парка флоры и фауны.