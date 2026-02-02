Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура не допустила резкий рост платежей за ЖКУ

В судах оспаривается необоснованное увеличение платы за подключение к газу.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура добилась отмены постановления местного правительства о повышении предельного индекса роста платы за ЖКУ во второй половине 2025 года. Предполагался скачок цен с 16,1% до 39,6%, об этом надзорное ведомство рассказало 2 февраля.

Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг привело к незаконной корректировке инвестиционной программы энергокомпании. Должного финансирования не было обеспечено, как и необходимого обследования инженерных сетей. В итоге — после вмешательства прокуратуры губернатор отменил указ, тарифы пересмотрели в сторону уменьшения.

Кроме того, в судебном порядке оспаривается необоснованное повышение платы за присоединение к газораспределительным сетям из-за включения неправомерных расходов.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что на завод Баранова ищут начальника цеха с зарплатой до 300 тысяч рублей.