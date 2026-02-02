Омская прокуратура не допустила резкий рост платежей за ЖКУ

Омская прокуратура добилась отмены постановления местного правительства о повышении предельного индекса роста платы за ЖКУ во второй половине 2025 года. Предполагался скачок цен с 16,1% до 39,6%, об этом надзорное ведомство рассказало 2 февраля.
Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг привело к незаконной корректировке инвестиционной программы энергокомпании. Должного финансирования не было обеспечено, как и необходимого обследования инженерных сетей. В итоге — после вмешательства прокуратуры губернатор отменил указ, тарифы пересмотрели в сторону уменьшения.
Кроме того, в судебном порядке оспаривается необоснованное повышение платы за присоединение к газораспределительным сетям из-за включения неправомерных расходов.
