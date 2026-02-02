Ричмонд
Скверы, аллеи и муралы: как в Карагандинской области меняют городские пространства

В карагандинском Центре урбанистики подвели итоги работы за 2025 год и рассказали о направлениях развития городских пространств в 2026-м.

Источник: DKNews.kz

За прошлый год команда реализовала проекты сразу в нескольких городах области — Караганда, Балхаш и Темиртау, сосредоточившись на общественных пространствах, благоустройстве и визуальной идентичности, передает DKNews.kz.

Подход был комплексным: от локальных скверов и аллей до формирования единого облика туристических зон.

Караганда: аллеи, скверы и уличное искусство.

В Караганде в 2025 году реализовали проекты сквера в Пришахтинске и аллеи «Алаш» на Юго-Востоке. Основной акцент сделали на обновлении аллей и скверов, создании комфортных общественных пространств для повседневного отдыха.

Дополнительно в городе появились два мурала, которые стали частью развития уличного искусства и визуального обновления городской среды.

Балхаш: фасады, пешеходные улицы и символы города.

В Балхаше Центр урбанистики участвовал в благоустройстве пешеходных зон на ряде улиц, а также в обновлении фасадов 93 жилых домов. Эти работы были направлены не только на эстетику, но и на формирование более ухоженного и цельного городского облика.

Кроме того, специалисты разработали проект въездной группы в город с монументом «Самолёт МиГ-21» и создали два тематических мурала — «Или» и «Каратау», отсылающие к природному и историческому контексту региона.

На 2026 год для Балхаша уже подготовлены новые проекты — благоустройство территории больничного городка и решение по обновлению площадки, где проходит фестиваль Balkash Tour Fest.

Туристические зоны: единый стиль вместо разрозненных решений.

Отдельное направление работы — разработка дизайн-кода туристических зон в Каркаралинске и Балхаше. Документ определяет внешний вид навесов, санитарных узлов и торговых павильонов, формируя единый визуальный облик популярных мест отдыха.

Такой подход позволяет избежать хаотичной застройки и сделать туристические пространства более аккуратными и узнаваемыми.

Каркаралинск: скверы и общественные объекты.

В Каркаралинске Центр урбанистики разработал проект сквера имени Токтара Аубакирова. Он включает озеленение, установку малых архитектурных форм и создание комфортной среды для отдыха.

В прошлом году также был подготовлен проект благоустройства территории пожарной части — пример того, как внимание уделяется не только центральным площадкам, но и функциональным общественным объектам.

Темиртау: продолжение художественной трансформации.

В Темиртау в 2025 году был создан один мурал, который стал продолжением развития городского художественного пространства. Такой формат постепенно формирует в городе собственную визуальную идентичность.

Как реагируют жители.

По словам директора Центра урбанистики Валерии Хасуевой, обратная связь от жителей стала важным индикатором эффективности работы.

Она отмечает, что в Балхаше горожане часто подходили к специалистам и благодарили за изменения, а по аллее «Алаш» в Караганде было много положительных отзывов. После благоустройства там заметили рост пешеходного потока — это подтверждают данные приложения STRAVA.

Планы на 2026 год.

В новом году Центр планирует продолжить работу с общественными пространствами. В приоритете — благоустройство пришкольных территорий и развитие комфортных пешеходных маршрутов.

Работы запланированы в Темиртау, Сарани, Нуринском районе и Каркаралинске. Основная цель — сделать города и посёлки более удобными для повседневной жизни, а не только для разовых прогулок.