Скверы, аллеи и муралы: как в Карагандинской области меняют городские пространства

За прошлый год команда реализовала проекты сразу в нескольких городах области — Караганда, Балхаш и Темиртау, сосредоточившись на общественных пространствах, благоустройстве и визуальной идентичности, передает DKNews.kz.
Подход был комплексным: от локальных скверов и аллей до формирования единого облика туристических зон.
Караганда: аллеи, скверы и уличное искусство.
В Караганде в 2025 году реализовали проекты сквера в Пришахтинске и аллеи «Алаш» на Юго-Востоке. Основной акцент сделали на обновлении аллей и скверов, создании комфортных общественных пространств для повседневного отдыха.
Дополнительно в городе появились два мурала, которые стали частью развития уличного искусства и визуального обновления городской среды.
Балхаш: фасады, пешеходные улицы и символы города.
В Балхаше Центр урбанистики участвовал в благоустройстве пешеходных зон на ряде улиц, а также в обновлении фасадов 93 жилых домов. Эти работы были направлены не только на эстетику, но и на формирование более ухоженного и цельного городского облика.
Кроме того, специалисты разработали проект въездной группы в город с монументом «Самолёт МиГ-21» и создали два тематических мурала — «Или» и «Каратау», отсылающие к природному и историческому контексту региона.
На 2026 год для Балхаша уже подготовлены новые проекты — благоустройство территории больничного городка и решение по обновлению площадки, где проходит фестиваль Balkash Tour Fest.
Туристические зоны: единый стиль вместо разрозненных решений.
Отдельное направление работы — разработка дизайн-кода туристических зон в Каркаралинске и Балхаше. Документ определяет внешний вид навесов, санитарных узлов и торговых павильонов, формируя единый визуальный облик популярных мест отдыха.
Такой подход позволяет избежать хаотичной застройки и сделать туристические пространства более аккуратными и узнаваемыми.
Каркаралинск: скверы и общественные объекты.
В Каркаралинске Центр урбанистики разработал проект сквера имени Токтара Аубакирова. Он включает озеленение, установку малых архитектурных форм и создание комфортной среды для отдыха.
В прошлом году также был подготовлен проект благоустройства территории пожарной части — пример того, как внимание уделяется не только центральным площадкам, но и функциональным общественным объектам.
Темиртау: продолжение художественной трансформации.
В Темиртау в 2025 году был создан один мурал, который стал продолжением развития городского художественного пространства. Такой формат постепенно формирует в городе собственную визуальную идентичность.
Как реагируют жители.
По словам директора Центра урбанистики Валерии Хасуевой, обратная связь от жителей стала важным индикатором эффективности работы.
Она отмечает, что в Балхаше горожане часто подходили к специалистам и благодарили за изменения, а по аллее «Алаш» в Караганде было много положительных отзывов. После благоустройства там заметили рост пешеходного потока — это подтверждают данные приложения STRAVA.
Планы на 2026 год.
В новом году Центр планирует продолжить работу с общественными пространствами. В приоритете — благоустройство пришкольных территорий и развитие комфортных пешеходных маршрутов.
Работы запланированы в Темиртау, Сарани, Нуринском районе и Каркаралинске. Основная цель — сделать города и посёлки более удобными для повседневной жизни, а не только для разовых прогулок.