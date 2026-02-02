Ричмонд
США в четыре раза увеличили закупки медицинских и ветеринарных приборов в России

США в четыре раза увеличили закупки российских медицинских приборов. Поставки оборудования для медицины и ветеринарии из России достигли максимума за три с половиной года, подсчитало РИА «Новости» по данным американской статистики.

Источник: Life.ru

В ноябре стоимость всех закупок соответствующих категорий из России составила рекордные 216,7 тысячи долларов — это втрое больше, чем в октябре, и в 3,9 раза выше по сравнению с прошлым годом. Американские клиники и ветеринарные центры приобрели электродиагностические аппараты на 19 тысяч долларов, стоматологические приборы на 17,2 тысячи долларов и прочее оборудование на 180,5 тысячи долларов.

По итогам 11 месяцев 2025 года стоимость импорта российских медицинских приборов в США составила 809,5 тысячи долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом США тоже увеличили экспорт медицинского оборудования в Россию: ноябрьские продажи выросли в 1,8 раза по сравнению с октябрём и достигли 8,9 миллиона долларов — рекордных с сентября 2024 года.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о снижении доли китайских товаров в американском импорте до минимального уровня с 2001 года. По его словам, с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию такого низкого показателя ещё не было.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

