США в четыре раза увеличили закупки медицинских и ветеринарных приборов в России

По итогам 11 месяцев 2025 года стоимость импорта российских медицинских приборов в США составила 809,5 тысячи долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом США тоже увеличили экспорт медицинского оборудования в Россию: ноябрьские продажи выросли в 1,8 раза по сравнению с октябрём и достигли 8,9 миллиона долларов — рекордных с сентября 2024 года.