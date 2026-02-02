Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге

Hyundai Motor не стала пользоваться правом обратного выкупа своего бывшего автозавода в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в понедельник, 2 февраля.
При этом автопроизводитель продолжает выполнять гарантийные обязательства и оказывать сервисную поддержку владельцам автомобилей Hyundai, ранее проданных в России.
Производство машин Hyundai в России приостановили в марте 2022 года после начала военной операции на Украине из-за перебоев с поставками комплектующих. В декабре того же года на заводе возобновили выпуск кузовов для Hyundai Solaris, однако их отправляли на сборку в Казахстан, а не на российский рынок.
Позднее компания продала 100 процентов предприятия российской AGR Automotive Group за 10 тысяч рублей с правом обратного выкупа в течение двух лет. Этот срок истек в январе 2026 года. По данным Reuters, Hyundai не смогла вернуть завод из-за продолжающегося конфликта и санкционных ограничений, передает ТАСС.
Ранее Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в РФ. Среди них — Picnic, Stralet, Toyota IQ, а также Raize.