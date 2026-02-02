Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге

Производство машин Hyundai в России приостановили в марте 2022 года после начала военной операции на Украине из-за перебоев с поставками комплектующих. В декабре того же года на заводе возобновили выпуск кузовов для Hyundai Solaris, однако их отправляли на сборку в Казахстан, а не на российский рынок.