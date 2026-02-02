Сафонов снова отразил пенальти и спас ПСЖ, став лучшим игроком матча

В воскресенье, первого февраля две тысячи двадцать шестого года, на стадионе «Стад де ла Мейно» состоялся напряжённый поединок двадцатого тура чемпионата Франции между «Страсбургом» и парижским «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась победой гостей со счётом два к одному, позволив «ПСЖ» вернуться на первую строчку турнирной таблицы с сорока восемью очками — на два больше, чем у идущего вторым «Расинг Ленс». «Страсбург» остался на седьмой позиции, имея в активе тридцать баллов.