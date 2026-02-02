Крокодил в Мозамбике проглотил мужчину

В Мозамбике во время сильных наводнений мужчина погиб в результате нападения крокодила. Об этом сообщает Penn Live.
Отмечается, что хищник напал на человека, когда тот подошел слишком близко к воде, и почти полностью его проглотил. Этот случай стал уже третьим смертельным инцидентом, связанным с крокодилами, которых паводковые воды вынесли из заповедных зон в населенные пункты.
Местные власти пояснили, что из-за беспрецедентного разлива рек крокодилы, в том числе из реки Лимпопо, проникли в затопленные города. Жителей призвали не подходить к стоячей воде, так как из-за соединения рек с другими водоемами там могут находиться опасные хищники, передает издание.
В середине декабря 2025 года крокодил напал и утащил в воду 16-летнюю девушку в Уганде. Перед этим хищник не ел порядка 30 дней. Рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти. В том же месяце крокодил в Зимбабве растерзал женщину, которая отдыхала у реки в компании мужа и друзей.
В Намибии крокодил напал на ребенка и утащил девочку в реку. Трагедия произошла в деревне Мазва региона Каванго-Вест. Девятилетняя Анна Какуви находилась у реки вместе с другими детьми в возрасте от восьми до 14 лет и пасла скот.