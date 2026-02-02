В ТПУ ускорили зажигание самовоспламеняющегося топлива для космических аппаратов

Самовоспламеняющиеся системы — это смеси топлива и окислителя, которые загораются сами по себе при контакте, без нагрева или внешней воздействия. Но как именно и почему это происходит, до конца не понятно. Во время экспериментов ученые ТПУ измеряли, сколько времени занимает зажигание и выгорание топлива, как сильно распространяется пламя и как быстро разлетаются частицы топлива при микровзрыве.