В ТПУ ускорили зажигание самовоспламеняющегося топлива для космических аппаратов

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ ускорить зажигание самовоспламеняющегося топлива и увеличить зону его горения, что поможет создавать безопасное и эффективное топливо для космических аппаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.
«Ученые ТПУ в составе научной коллаборации установили условия, при которых происходит зажигание самовоспламеняющихся топлив. Результаты экспериментального исследования позволили систематизировать основные показатели, влияющие на воспламенение топлива. Это позволит в будущем разрабатывать безопасное и эффективное топливо для аэрокосмических аппаратов», — сказано в сообщении.
Самовоспламеняющиеся системы — это смеси топлива и окислителя, которые загораются сами по себе при контакте, без нагрева или внешней воздействия. Но как именно и почему это происходит, до конца не понятно. Во время экспериментов ученые ТПУ измеряли, сколько времени занимает зажигание и выгорание топлива, как сильно распространяется пламя и как быстро разлетаются частицы топлива при микровзрыве.
«При увеличении высоты сброса частиц топлива возрастает энергия, с которой взаимодействуют топливо и окислитель. Целью нашего исследования было установить масштабы влияния этой энергии на характеристики зажигания и горения топлива», — отметила руководитель исследования, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Ольга Высокоморная.
Результаты экспериментов показали, что если бросать частицы с большей высоты (от 5 до 20 см), то время, которое нужно для зажигания, уменьшалось на 69%, а время выгорания — на 56%. Также при большем падении частицы создавали большую зону выгорания парогазовой смеси — на 50% больше. По словам ученых, в примерно 25% случаев случался микровзрыв, при котором частицы разлетались и процесс горения становился быстрее и эффективнее.
Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале FirePhysChem. В работе участвовали ученые лаборатории тепломассопереноса Инженерной школы энергетики и Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ, а также сотрудники ТГУ.