Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в феврале на три дня отключат холодную воду

Омский водоканал опубликовал график временного прекращения водоснабжения в Центральном округе в связи с ремонтными работами на сетях.

Источник: Om1 Омск

В феврале 2026 года в Центральном административном округе Омска пройдут плановые работы на сетях водоснабжения.

По графику «Омского водоканала» холодную воду отключат трижды: в среду, 4 февраля, с 11:00 до 19:00 — в административном здании по ул. Ивана Алексеева, 4А; в понедельник, 9 февраля, с 11:00 до 18:00 — на участке водопровода по адресу ул. Тарская, 33; в пятницу, 13 февраля, с 11:00 до 18:00 — по адресам ул. Красноармейская, 20, 20а, 20к2, 22, 24, 24а, 26, 26к1, а также в частном секторе 5-го и 6-го Донецких переулков.

Коммунальщики заявили, что работы проводятся регулярно для поддержания инфраструктуры и профилактики аварий. Для обеспечения жителей питьевой водой рядом с указанными адресами установят автоцистерны. Горожанам рекомендуют заранее сделать запас воды для бытовых нужд.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше