В Омске в феврале на три дня отключат холодную воду

По графику «Омского водоканала» холодную воду отключат трижды: в среду, 4 февраля, с 11:00 до 19:00 — в административном здании по ул. Ивана Алексеева, 4А; в понедельник, 9 февраля, с 11:00 до 18:00 — на участке водопровода по адресу ул. Тарская, 33; в пятницу, 13 февраля, с 11:00 до 18:00 — по адресам ул. Красноармейская, 20, 20а, 20к2, 22, 24, 24а, 26, 26к1, а также в частном секторе 5-го и 6-го Донецких переулков.