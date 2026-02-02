В Омске на Зелёном острове установят 15-метровое чучело Масленицы

На Зелёном острове в Омске установят 15-метровое чучело Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской зоны отдыха. Оно станет частью народных гуляний, которые пройдут в воскресенье, 22 февраля. Начало в 12:00, а вход свободный.