В Омске на Зелёном острове установят 15-метровое чучело Масленицы

Фигура состоит из 12-метрового туловища и 3-метровой головы в традиционном кокошнике.

Источник: Om1 Омск

На Зелёном острове в Омске установят 15-метровое чучело Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской зоны отдыха. Оно станет частью народных гуляний, которые пройдут в воскресенье, 22 февраля. Начало в 12:00, а вход свободный.

Фигура состоит из 12-метрового туловища и 3-метровой головы в традиционном кокошнике. Её называют самой большой в истории города.

В программе мероприятия также заявлены традиционные забавы, хороводы, конкурсы и розыгрыши призов. На празднике будет работать несколько точек с горячими блинами с разными начинками.