Самарцам рассказали о симптомах и мерах профилактики бокавирусной инфекции

Жителей Самарской области предупредили о бокавирусной инфекции — заболевании, которое может вызывать респираторные симптомы и гастроэнтерит. Чаще всего оно проявляется лихорадкой, насморком, кашлем и иногда диареей, а наиболее подвержены заражению дети в возрасте до одного года, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.