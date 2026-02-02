Самарцам рассказали о симптомах и мерах профилактики бокавирусной инфекции

Жителей Самарской области предупредили о бокавирусной инфекции — заболевании, которое может вызывать респираторные симптомы и гастроэнтерит. Чаще всего оно проявляется лихорадкой, насморком, кашлем и иногда диареей, а наиболее подвержены заражению дети в возрасте до одного года, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.
«К основным формам поражения дыхательных путей относят ринит, острый катаральный средний отит, тонзиллит, фарингит, ларинготрахеит, пневмонию, бронхит, в том числе и обструктивный бронхит», — рассказали в пресс-службе.
Лечение является симптоматическим, а особой профилактики этого заболевания не существует. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется соблюдать правила гигиены, избегать контакта с больными, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой и не посещать места большого скопления людей. При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.