Самарцам рассказали о симптомах и мерах профилактики бокавирусной инфекции

Самарцев предупредили, что инфекция может вызывать лихорадку, кашель и диарею.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Самарской области предупредили о бокавирусной инфекции — заболевании, которое может вызывать респираторные симптомы и гастроэнтерит. Чаще всего оно проявляется лихорадкой, насморком, кашлем и иногда диареей, а наиболее подвержены заражению дети в возрасте до одного года, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

«К основным формам поражения дыхательных путей относят ринит, острый катаральный средний отит, тонзиллит, фарингит, ларинготрахеит, пневмонию, бронхит, в том числе и обструктивный бронхит», — рассказали в пресс-службе.

Лечение является симптоматическим, а особой профилактики этого заболевания не существует. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется соблюдать правила гигиены, избегать контакта с больными, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой и не посещать места большого скопления людей. При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.