Супруги участников СВО смогут бесплатно получить консультации психолога

«Участники СВО и их семьи — это наша особая категория пациентов, им всегда уделяем приоритетное внимание. В дополнение к мерам, принятым в программе госгарантий в прошлом году, программа с этого года включает возможность получения консультации медицинского психолога, а при необходимости — специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, в том числе в федеральных центрах. Воспользоваться услугой могут как сами участники, так и их супруги, а также супруги пропавших без вести», — говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.