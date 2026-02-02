Супруги участников СВО смогут бесплатно получить консультации психолога

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Супруги участников специальной военной операции и жены пропавших без вести бойцов с 2026 года могут бесплатно получить консультации медицинского психолога, а при необходимости — специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Участники СВО и их семьи — это наша особая категория пациентов, им всегда уделяем приоритетное внимание. В дополнение к мерам, принятым в программе госгарантий в прошлом году, программа с этого года включает возможность получения консультации медицинского психолога, а при необходимости — специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, в том числе в федеральных центрах. Воспользоваться услугой могут как сами участники, так и их супруги, а также супруги пропавших без вести», — говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.
Ранее Мурашко призвал участников специальной военной операции не пренебрегать медосмотрами по возвращении домой, а также обращаться за психологической помощью при необходимости.