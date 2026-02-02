Ричмонд
Россельхознадзор запретил вывозить рыбу и сыр из Челябинской области

Груз направлялся в Казахстан.

В Челябинской области на границе с Казахстаном сотрудники Россельхознадзора и пограничники задержали грузовик с 7,5 тонны мороженой рыбы и 1,8 тонны сыра. Груз перевозился из Свердловской области, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Проверяющие обнаружили грубые нарушения транспортировки. Выяснилось, что в машине не работает холодильная установка, из-за чего не соблюдались требуемые температурные режимы. По правилам, рыба должна перевозиться при температуре не выше −18°C, а сыр — не ниже +6°C.

Кроме того, была нарушена норма товарного соседства: сырую рыбу и готовый сыр нельзя перевозить в одном транспорте из-за риска перекрёстного загрязнения. Также выявлены нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов со стороны ветеринарных служб Свердловской области.

В связи с риском порчи продуктов грузовик был возвращён отправителям, которые получили предупреждение об ответственности. Уполномоченные лица, оформившие документы, также привлечены к дисциплинарной ответственности.