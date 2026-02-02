Россельхознадзор запретил вывозить рыбу и сыр из Челябинской области

Проверяющие обнаружили грубые нарушения транспортировки. Выяснилось, что в машине не работает холодильная установка, из-за чего не соблюдались требуемые температурные режимы. По правилам, рыба должна перевозиться при температуре не выше −18°C, а сыр — не ниже +6°C.