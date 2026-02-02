Сумма, выделяемая на лечение одного человека в рамках ОМС, выросла

«Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год», — говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.