Что говорят мошенники, которые обманывают с инвестициями: россиянам перечислили

В МВД пояснили, что злоумышленники нередко начинают разговор со слов об «открытии брокерского счета для получения сверхдохода» или предлагают «уникальную возможность вложиться в стартап с гарантированной прибылью». Также жертвам могут говорить, что они якобы «выбраны для участия в закрытом инвестиционном пуле».