Что говорят мошенники, которые обманывают с инвестициями: россиянам перечислили

МВД перечислило характерные фразы мошенников, которые используют фальшивые инвестиционные предложения для обмана граждан. С соответствующим заявлением выступил пресс-центр ведомства в беседе с ТАСС.
В МВД пояснили, что злоумышленники нередко начинают разговор со слов об «открытии брокерского счета для получения сверхдохода» или предлагают «уникальную возможность вложиться в стартап с гарантированной прибылью». Также жертвам могут говорить, что они якобы «выбраны для участия в закрытом инвестиционном пуле».
Дополнительно мошенники создают ощущение срочности и подталкивают к быстрому решению. Они заявляют, что «рынок растет прямо сейчас» и, мол, нельзя упускать шанс. В МВД советуют немедленно прекращать разговор, если звучит хотя бы одна из подобных формулировок.
Ранее стало известно о другой схеме обмана, нацеленной на пользователей маркетплейсов. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы начисленном кешбэке и ведут пользователей на поддельные сайты. Там у людей выманивают данные банковских карт и учетных записей.