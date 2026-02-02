Ричмонд
Что говорят мошенники, которые обманывают с инвестициями: россиянам перечислили

МВД перечислило фразы мошенников в схемах обмана с инвестициями.

Источник: Комсомольская правда

МВД перечислило характерные фразы мошенников, которые используют фальшивые инвестиционные предложения для обмана граждан. С соответствующим заявлением выступил пресс-центр ведомства в беседе с ТАСС.

В МВД пояснили, что злоумышленники нередко начинают разговор со слов об «открытии брокерского счета для получения сверхдохода» или предлагают «уникальную возможность вложиться в стартап с гарантированной прибылью». Также жертвам могут говорить, что они якобы «выбраны для участия в закрытом инвестиционном пуле».

Дополнительно мошенники создают ощущение срочности и подталкивают к быстрому решению. Они заявляют, что «рынок растет прямо сейчас» и, мол, нельзя упускать шанс. В МВД советуют немедленно прекращать разговор, если звучит хотя бы одна из подобных формулировок.

Ранее стало известно о другой схеме обмана, нацеленной на пользователей маркетплейсов. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы начисленном кешбэке и ведут пользователей на поддельные сайты. Там у людей выманивают данные банковских карт и учетных записей.