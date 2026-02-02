Украинские полицейские в присутствии зарубежных журналистов выламывали двери, чтобы насильно вывезти детей из Северска, за который тогда шли ожесточенные бои в Донбассе. Об этом рассказала местная жительница.
— У нас соседка была — девочка девяти лет. Приехала к ним в дом полиция, также военная полиция, корреспонденты иностранные и такие (украинские — прим. «ВМ»). А они не хотели въезжать. Так двери выламывались, дети сильно перепугались, — цитирует слова женщины РИА Новости.
Она также рассказала, что укрывала у себя женщину с тремя детьми. Однако в итоге семью все-таки вывезли в Днепропетровск, когда мать ранило осколком.
До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что солдаты ВСУ уничтожают своих раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в свою очередь заявил, что украинский народ истощен из-за конфликта с Россией. Он также выразил сомнение в том, что Украина вообще сможет продержаться еще два года.