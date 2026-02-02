Мурашко рассказал о новом обследовании россиян

«С 2026 года Центры здоровья будут проводить обследование граждан с оценкой функциональных и адаптативных резервов здоровья, выявлением факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения. Для этого центры оснащаем необходимым оборудованием», — говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.