Мурашко рассказал о новом обследовании россиян

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обследования для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения, начали проводить в РФ в 2026 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«С 2026 года Центры здоровья будут проводить обследование граждан с оценкой функциональных и адаптативных резервов здоровья, выявлением факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения. Для этого центры оснащаем необходимым оборудованием», — говорится в статье Мурашко на сайте KP.RU.
Он отметил, что там также будут проводить индивидуальное и групповое профилактическое консультирование, предлагать программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания, осуществлять диспансерное наблюдение лиц с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний.