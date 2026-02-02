Какие продукты теряют вкус, форму и пользу в морозилке

Хозяйки, замораживая продукты, должны учитывать, что некоторые из них при этом теряют свои свойства. По словам старшего преподавателя Университета РОСБИОТЕХ Ксении Кузнецовой, овощи, фрукты и молочные изделия после замораживания могут менее полезными.
Вода в клетках огурцов, салата, редиса, арбуза и цитрусовых при заморозке превращается в кристаллы, разрушая клеточные стенки. В итоге они становятся водянистыми и безвкусными. Свежий картофель и крахмалистые корнеплоды тоже не подходят — крахмал кристаллизуется, и блюда из них получаются зернистыми и тёмными.
Молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир, йогурт, сметана, сливки, мягкие сыры) расслаиваются. Эмульсия «жир-вода» нарушается, а полезные бактерии погибают. Твёрдые сыры можно замораживать, но только тёртыми — для готовки.
Яйца в скорлупе и варёные вкрутую также не стоит морозить. При расширении жидкости скорлупа трескается, а белки становятся резиновыми. Эмульсионные соусы — майонез, голландский, домашние на сметане — после оттаивания уже не восстановить.
Кузнецова добавила, что заморозка сохраняет продукт, но не улучшает его. Её стоит использовать только тогда, когда вкус, внешний вид и пищевая ценность остаются на уровне. Всё остальное лучше есть свежим, передает газета «Известия».
Арсений Луговой.