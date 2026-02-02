Какие продукты теряют вкус, форму и пользу в морозилке

Вода в клетках огурцов, салата, редиса, арбуза и цитрусовых при заморозке превращается в кристаллы, разрушая клеточные стенки. В итоге они становятся водянистыми и безвкусными. Свежий картофель и крахмалистые корнеплоды тоже не подходят — крахмал кристаллизуется, и блюда из них получаются зернистыми и тёмными.