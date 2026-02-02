«Пока не в зоне прямых ударов». Вспышка близкая к максимальному классу произошла на Солнце 2 февраля

Ученые предупредили белорусов и других жителей Земли о вспышке на Солнце близкой к максимальному классу. Видео солнечных возмущений опубликовал телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые сообщил о произошедшей ночью 2 февраля сильной вспышке на Солнце, отнесенной к классу Х. При этом специалисты уточнили, что Земля не находилась на тот момент в зоне прямых ударов.
— На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов, — заявили в лаборатории.
Также эксперты уточнили, что в момент взрыва область была расположена под углом около 35 градусов от линии Солнце — Земля. И добавили, что с такой позиции прямые удары по нашей планете «точно исключены». Однако ученые высказали опасения относительно касательных ударов.
Также в лаборатории сказали, что произошедшая ночью на понедельник, 2 февраля, солнечная вспышка стала третьей по силе в текущем солнечном цикле.
Ранее мы писали, что на Солнце произошла сильная вспышка.
И до этого ученые предупредили о последствиях мощных взрывов на Солнце: «Может накопиться энергия для нового, последнего взрыва».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз на февраль 2026 в Беларуси. А еще предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси: «Начнется по-зимнему сурово».