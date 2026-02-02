Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии лисы все чаще выходят к людям

В республике участились встречи с дикими лисами.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала года зарегистрировали уже больше полусотни случаев, когда дикие лисы подходили близко к жилым домам. Об этом сообщили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям республики.

Например, 20 января в Кармаскалинском районе лиса забрела во двор частного дома и набросилась на собаку. Информация о происшествии была сразу передана в специальные службы для принятия мер.

Как поясняют специалисты, дикие животные чаще всего появляются там, где могут легко найти еду: возле открытых мусорных контейнеров, пищевых отходов или в местах, где их намеренно подкармливают люди.

Заметив лису, важно обратить внимание на ее поведение. Тревожный признак — если животное выглядит больным, не боится человека, подходит совсем близко или берет корм прямо из рук. Здоровые дикие звери, как правило, стремятся избегать встреч с людьми.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.