В Башкирии лисы все чаще выходят к людям

В Башкирии с начала года зарегистрировали уже больше полусотни случаев, когда дикие лисы подходили близко к жилым домам. Об этом сообщили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям республики.
Например, 20 января в Кармаскалинском районе лиса забрела во двор частного дома и набросилась на собаку. Информация о происшествии была сразу передана в специальные службы для принятия мер.
Как поясняют специалисты, дикие животные чаще всего появляются там, где могут легко найти еду: возле открытых мусорных контейнеров, пищевых отходов или в местах, где их намеренно подкармливают люди.
Заметив лису, важно обратить внимание на ее поведение. Тревожный признак — если животное выглядит больным, не боится человека, подходит совсем близко или берет корм прямо из рук. Здоровые дикие звери, как правило, стремятся избегать встреч с людьми.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.