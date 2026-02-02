В Красноярске запустили двухнедельный эксперимент по борьбе с дорожными пробками

2 февраля с 8:00 в Красноярске начался дорожный эксперимент. На Николаевском мосту временно отменили выделенную полосу для общественного транспорта в сторону Октябрьского района. Пробный режим будет работать до 23:00 16 февраля.
Инициатива призвана проверить, поможет ли это уменьшить заторы на проблемном участке дороги, особенно при выезде из микрорайона Тихие Зори. Системы фиксации нарушений перенастроили, чтобы они не выписывали штрафы водителям за движение по бывшей «выделенке». Знаки демонтировали. За ситуацией следят специалисты центра мониторинга дорожного движения, безопасность движения контролируют сотрудники ДПС.
Решение приняли после многочисленных обращений автомобилистов. По итогам двухнедельного эксперимента власти решат, отменять ли полосу для общественного транспорта навсегда.
Первыми впечатлениями красноярцев в своем телеграм-канале поделился председатель комитета по охране здоровья краевого Заксобрания Илья Зайцев. После мониторинга соцсетей он сообщил, что утром 2 февраля многие водители отмечали более свободное движение. По их словам, поток был равномерным, а проезд по мосту — быстрым. Некоторые жители все же указали на сложности при выезде со стороны Лесников, но заметили, что ситуация стала значительно лучше.
Окончательные выводы делать пока рано. Эксперимент продолжается.