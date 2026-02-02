В Красноярске запустили двухнедельный эксперимент по борьбе с дорожными пробками

Первыми впечатлениями красноярцев в своем телеграм-канале поделился председатель комитета по охране здоровья краевого Заксобрания Илья Зайцев. После мониторинга соцсетей он сообщил, что утром 2 февраля многие водители отмечали более свободное движение. По их словам, поток был равномерным, а проезд по мосту — быстрым. Некоторые жители все же указали на сложности при выезде со стороны Лесников, но заметили, что ситуация стала значительно лучше.