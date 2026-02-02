В Перми скончался 51-летний доцент медуниверситета Виктор Рудин

Виктор Владимирович в родном университете прошел путь от студента и аспиранта до преподавателя и руководителя. В 1997 году прошел обучение в интернатуре по специальности «хирургия». С 1999 года работал на кафедре нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии в должности ассистента. С 2007 года по настоящее время работал в должности доцента.