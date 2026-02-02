В Перми скончался 51-летний доцент медуниверситета Виктор Рудин

Пермский медуниверситет сообщил об уходе из жизни 1 февраля в возрасте 51 года после продолжительной болезни директора Федерального аккредитационного центра ПГМУ, доцента Рудина Виктора Владимировича. С вузом его связали 36 лет.
Виктор Владимирович в родном университете прошел путь от студента и аспиранта до преподавателя и руководителя. В 1997 году прошел обучение в интернатуре по специальности «хирургия». С 1999 года работал на кафедре нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии в должности ассистента. С 2007 года по настоящее время работал в должности доцента.
Под его руководством с 2013 года началось активное развитие Федерального аккредитационного центра вуза. С 2017 года совмещал работу на кафедре с должностью директора центра.
Научная работа занимала важное место в его профессиональной жизни. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическая анатомия венозного русла сердца при его травме». Он был автором трех патентов и более 60 научных и научно-методических публикаций.
Виктор Владимирович искренне любил свое дело, умел увлечь студентов и требовал от них настоящей включённости в профессию. Много сил и времени он вложил в обучение практическим хирургическим навыкам. При его активном участии в университете открыли первую в России «Школу хирургов».
Для коллег и студентов Виктор Рудин навсегда останется умным, надежным, неравнодушным человеком, с которым было спокойно работать и которому доверяли. В нем сочетались профессиональная требовательность, внутренняя сила, доброта и готовность прийти на помощь.
Пермский медуниверситет выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Владимировича. О дате и времени прощания сообщат дополнительно.