XRAS: На Солнце произошла вспышка максимального класса X

Вспышка максимального класса X была зафиксирована 2 февраля на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов», — уточнило учреждение в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пик энергии наблюдался в 02:57 по московскому времени. Учёные также обратили внимание, что выявленная вспышка стала третьей по интенсивности с начала 25-го солнечного цикла.
Так, более мощные выбросы, уровня X9.0, были зарегистрированы 14 мая и 3 октября 2024 года. Учреждение также опубликовало запись со вспышкой, зафиксированной 2 февраля.
Напомним, ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН проинформировала, что за сутки на Солнце произошли как минимум 17 сильных вспышек уровнем M и выше. Большее количество подобных событий наблюдалось только 29 декабря 2024 года. Специалисты предположили, что выбросы уровня M на Солнце предотвращают более мощные вспышки.