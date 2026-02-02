XRAS: На Солнце произошла вспышка максимального класса X

Напомним, ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН проинформировала, что за сутки на Солнце произошли как минимум 17 сильных вспышек уровнем M и выше. Большее количество подобных событий наблюдалось только 29 декабря 2024 года. Специалисты предположили, что выбросы уровня M на Солнце предотвращают более мощные вспышки.