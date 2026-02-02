Дуэт Кендрика Ламара и SZA стал победителем Grammy в номинации «Запись года»

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Трек luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара и SZA удостоился премии Grammy в категории «Запись года». Трансляцию 68-й церемонии вручения престижной музыкальной награды из Лос-Анджелеса ведет в воскресенье вечером телеканал CBS.
За «граммофон» в этой номинации также боролись пуэрториканский рэпер Bad Bunny с композицией DtMF, поп-певица Сабрина Карпентер с песней Manchild, рэп-исполнительница Doechii с ее треком Anxiety, певица Билли Айлиш с песней Wildflower, Леди Гага с треком Abracadabra, Чаппелл Рон и ее композиция The Subway, а также дуэт Бруно Марса и ROS с песней APT.
Награду победителю в этой номинации вручила певица Шер.
Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон»). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.