Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуэт Кендрика Ламара и SZA стал победителем Grammy в номинации «Запись года»

Награду вручила певица Шер.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Трек luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара и SZA удостоился премии Grammy в категории «Запись года». Трансляцию 68-й церемонии вручения престижной музыкальной награды из Лос-Анджелеса ведет в воскресенье вечером телеканал CBS.

За «граммофон» в этой номинации также боролись пуэрториканский рэпер Bad Bunny с композицией DtMF, поп-певица Сабрина Карпентер с песней Manchild, рэп-исполнительница Doechii с ее треком Anxiety, певица Билли Айлиш с песней Wildflower, Леди Гага с треком Abracadabra, Чаппелл Рон и ее композиция The Subway, а также дуэт Бруно Марса и ROS с песней APT.

Награду победителю в этой номинации вручила певица Шер.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон»). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше