Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске стоматологи удалили пациенту зубной камень размером с монету

Омские стоматологи избавили пациента от гигантского зубного камня.

Источник: Российская газета

Омские стоматологи избавили пациента от гигантского зубного камня.

Житель города обратился к стоматологу-терапевту для проведения профилактического осмотра. Обследование показало, что у пациента в протоке слюной железы имеется несколько крупных образований.

Омич рассказал, что более 10 лет назад он получил травму поднижнечелюстной области. Все это время он чувствовал небольшой дискомфорт в этой области, но не придавал ему значения и за помощью к врачу не обращался.

«Стоматологом-хирургом Париновым Василием Николаевичем была проведена операция, в ходе которой удалось извлечь самый большой фрагмент зубного камня, находящийся в протоке железы, — сообщает минздрав Омской области. — Его диаметр составил около 20 мм».

Спустя месяц после операции еще два небольших зубных камня вышли самостоятельно.

Стоматологи напоминают, что проходить профилактические осмотры рекомендуется как минимум два раза в год, вне зависимости от жалоб на здоровье.