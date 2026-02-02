В Омске стоматологи удалили пациенту зубной камень размером с монету

Омские стоматологи избавили пациента от гигантского зубного камня.
Житель города обратился к стоматологу-терапевту для проведения профилактического осмотра. Обследование показало, что у пациента в протоке слюной железы имеется несколько крупных образований.
Омич рассказал, что более 10 лет назад он получил травму поднижнечелюстной области. Все это время он чувствовал небольшой дискомфорт в этой области, но не придавал ему значения и за помощью к врачу не обращался.
«Стоматологом-хирургом Париновым Василием Николаевичем была проведена операция, в ходе которой удалось извлечь самый большой фрагмент зубного камня, находящийся в протоке железы, — сообщает минздрав Омской области. — Его диаметр составил около 20 мм».
Спустя месяц после операции еще два небольших зубных камня вышли самостоятельно.
Стоматологи напоминают, что проходить профилактические осмотры рекомендуется как минимум два раза в год, вне зависимости от жалоб на здоровье.