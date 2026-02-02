Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур

«Охранник из Свердловской области Марат Харисов выиграл суперприз 60 104 286 рублей. Для билета, который оказался счастливым, он самостоятельно составил числовую комбинацию, опираясь на числа, которые ранее уже приносили ему удачу», — сказали в компании.
«Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл», — прокомментировал сам победитель.
К многомиллионной победе его привели девять угаданных чисел: в первом поле билета — 1, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, и число 4 — во втором.
«Предшествовал победе сон жены Марата Гаптелбаровича: примерно за месяц до выигрыша ей приснились белые куры, что предвещает успех в делах. После этого супруга верила и говорила Марату Гаптелбаровичу, что в их семье обязательно будет крупный выигрыш в лотерею», — указали в «Столото».
Победитель сейчас на пенсии. В лотереях мужчина участвует вместе с супругой — это семейное увлечение появилось восемь лет назад, когда жена впервые купила билет на кассе продуктового магазина. Победитель планирует потратить выигрыш на давнюю мечту — отправиться с супругой в путешествие по Алтаю.