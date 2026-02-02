В Прокопьевске возбудили дело о халатности после гибели подростков в сауне

Ранее Life.ru писал, что подростки, отмечавшие в сауне Прокопьевска тройной день рождения, погибли при пожаре, надышались угарным газом. Несовершеннолетние оказались заблокированы внутри помещения из-за быстрого распространения огня и отсутствия эвакуационных выходов. Администратор пустила их в сауну без сопровождения взрослых и подкинула дрова в печь, усилив горение. При этом на объекте не было средств пожаротушения. Хозяева объекта задержаны.