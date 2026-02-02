На Зеленом острове в Омске установят 15-метровое чучело Масленицы

22 февраля в парке на Зеленом острове в Омске пройдут народные гуляния, центральным элементом которых станет гигантское чучело высотой более 15 метров. Об этом рассказали в пресс-службе городской зоны отдыха.
Мероприятие начнется в полдень, вход для всех желающих сделают свободным. Организаторы подготовили насыщенную программу с традиционными забавами, хороводами, конкурсами и розыгрышами призов. Состоящее из 12-метрового туловища и 3-метровой головы в кокошнике чучело обещает стать самым большим в городской истории.
Фото: пресс-служба городской зоны отдыха «Зеленый остров».
«Мы хотим возродить дух настоящей, широкой Масленицы и подарить городу незабываемое зрелище. Большое чучело на фоне зимнего Иртыша — это мощный символ прощания с зимой и прихода весны. Такого в Омске еще не было!», — сказали организаторы мероприятия.
На празднике будут работать точки с горячими блинами — гостям предложат яства с различными начинками.
