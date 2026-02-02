В Красноярске произошел массовый сбой интернет-провайдера «Игра Сервис». Утром 2 февраля пользователи из краевого центра, Сосновоборска, Назарово и Зеленогорска стали сообщать о проблемах. Люди рассказывали, что служба поддержки не отвечает на звонки, а на официальном сайте компании и в ее соцсетях нет никакой информации о причинах сбоя.
Директор компании Юрий Долин рассказал Kras Mash, что абоненты отключились из-за того, что серверы незапланированно перезагрузили. Взломов не было.
На данный момент пользователи сообщают, что интернет вернулся.
Напомним, в 2025 году без интернета на несколько дней остались пользователи «Орион Телеком», сбои продолжались в течение месяца. Их причиной стала атака хакеров.