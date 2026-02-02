Над двумя районами Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 2 февраля в небе над Ростовской областью сбили БПЛА. Воздушную атаку отразили на севере Донского региона — в Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.
Также Юрий Слюсарь добавил, что беспилотная опасность на данный момент все еще сохраняется в области.
