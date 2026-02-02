Вспышка высшего класса произошла на Солнце в ночь на 2 февраля

Ночью на Солнце произошла вспышка максимального класса X, ее интенсивность составила X8.11. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
— Область в момент взрыва находилась под углом около 35 градусов от линии Солнце-Земля. Прямые удары по планете с таких позиций точно исключены. По поводу касательных, станет понятно через несколько часов. Сейчас не ясно пока вообще ничего, — написали в Telegram-канале лаборатории.
Ученые уточнили, что эта вспышка является третьей по силе в текущем солнечном цикле.
Ранее ученые из Института прикладной геофизики сообщили, что 1 февраля на Солнце зафиксировали 16 вспышек, среди которых одна относится к высшему классу Х. Все вспышки были зарегистрированы в активной области 4366.
Новые наблюдения и данные гравитационно-волновых детекторов подтвердили существование блуждающих черных дыр — космических тел, которые могут быть выброшены из своих галактик и перемещаться по Вселенной с колоссальной скоростью после мощных катастроф.