В файлах Эпштейна обнаружились его разговоры о ДиКаприо и деньгах

В материалах, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обнаружились его высказывания о голливудском актере Леонардо ДиКаприо и намерении заработать на рекламных контрактах.

Речь идет об электронном письме Эпштейна от 12 июня 2009 года, адресованном Питеру Мандельсону, который заседал в палате лордов Великобритании и имел титул барона. В 2025 году Мандельсон недолгое время занимал пост посла Великобритании в США, однако был уволен после того, как стали известны его контакты с финансистом.

— Можешь подумать о ком-нибудь в Индии, Китае, Японии и так далее, кто может захотеть поддержки Леонардо ДиКаприо, Россия, машины и так далее. Он ищет товары не из США, чтобы поддержать и заработать немного денег, — написал Эпштейн Мендельсону. Сообщение приводит РИА Новости.

По словам психолога Вероники Степановой, у актера Леонардо Ди Каприо есть свой «остров развлечений», куда регулярно приезжает актриса Сидни Суини. Она утверждает, что существуют свидетели, которые знают: американский финансист Джеффри Эпштейн не был единственным, кто создавал подобные места для отдыха политиков и звезд Голливуда.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
