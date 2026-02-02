В материалах, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обнаружились его высказывания о голливудском актере Леонардо ДиКаприо и намерении заработать на рекламных контрактах.
Речь идет об электронном письме Эпштейна от 12 июня 2009 года, адресованном Питеру Мандельсону, который заседал в палате лордов Великобритании и имел титул барона. В 2025 году Мандельсон недолгое время занимал пост посла Великобритании в США, однако был уволен после того, как стали известны его контакты с финансистом.
— Можешь подумать о ком-нибудь в Индии, Китае, Японии и так далее, кто может захотеть поддержки Леонардо ДиКаприо, Россия, машины и так далее. Он ищет товары не из США, чтобы поддержать и заработать немного денег, — написал Эпштейн Мендельсону. Сообщение приводит РИА Новости.
По словам психолога Вероники Степановой, у актера Леонардо Ди Каприо есть свой «остров развлечений», куда регулярно приезжает актриса Сидни Суини. Она утверждает, что существуют свидетели, которые знают: американский финансист Джеффри Эпштейн не был единственным, кто создавал подобные места для отдыха политиков и звезд Голливуда.