Директор модельного агентства из Краснодара опровергла связи с Эпштейном

Она подтвердила, что Shtorm models действительно сотрудничало с оргкомитетом Олимпиады в Сочи в 2014 году, отметив при этом, что в проекте были задействованы и другие модельные агентства. Личность модели, фигурирующей в публикациях, по словам госпожи Борисенко, не установлена, фамилия девушки нигде не указана. Она добавила, что агентство сотрудничало с моделью по имени Раиса на раннем этапе своей работы, однако ссылка на портфолио могла быть скопирована из открытых источников и отправлена третьими лицами без ведома агентства.