С 1 февраля в Иркутской области проиндексировали размер материнского капитала

С 1 февраля 2026 года в Иркутской области проиндексировали размер материнского капитала и другие социальные выплаты на 5,6%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе социального фонда России по региону, новый размер маткапитала капитала на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей. Семьям, в которых второй ребенок появился с 2020 года пособие составляет 963 тысячи рублей. Если средства маткапитала семья частично использовала, то остаток суммы также проиндексирован.
— Теперь неработающие родители будут получать больше за уход за ребенком до полутора лет: 12,8 тысяч рублей на юге и 13,8 тысяч рублей на севере региона. Также увеличились единовременные пособия при рождении или усыновлении: 34,1 тысяч рублей на юге и 36,9 тысяч рублей на севере, — уточнили в пресс-службе отделения.
Люди с инвалидностью, ветераны и участники Великой Отечественной войны теперь будут получать больше денег. Их ежемесячная выплата, которая идёт в дополнение к пенсии, выросла на 5,6%.
Также в феврале повысили размеры пособий для тех, кто получил травму на работе. Теперь максимальная единовременная выплата по таким случаям составляет 163,6 тысячи рублей. А максимальная сумма, которую можно получить по больничному листу из-за несчастного случая достигла 503 тысяч рублей.