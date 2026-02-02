С 1 февраля в Иркутской области проиндексировали размер материнского капитала

С 1 февраля 2026 года в Иркутской области проиндексировали размер материнского капитала и другие социальные выплаты на 5,6%. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе социального фонда России по региону, новый размер маткапитала капитала на первого ребенка теперь составляет почти 729 тысяч рублей. Семьям, в которых второй ребенок появился с 2020 года пособие составляет 963 тысячи рублей. Если средства маткапитала семья частично использовала, то остаток суммы также проиндексирован.