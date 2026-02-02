В Самарской области ко Дню российской науки опубликовали архивные материалы

Архив является одним из 14 федеральных архивов России и хранит документы преимущественно советского периода, охватывающие 21 отрасль промышленности и транспорта. Исследователи могут ознакомиться с материалами в читальном зале, где доступны базы данных по заявкам на изобретения и открытия. Для широкой публики представлены документы из дела на изобретение «Металлический дирижабль» 1928 года.