В Самарской области ко Дню российской науки опубликовали архивные материалы

Министерство науки и высшего образования Самарской области совместно с Российским государственным архивом в Самаре подготовило к Дню российской науки публикации по истории отечественной науки и техники. Особую ценность представляет коллекция патентной документации, где хранятся более 1,2 миллиона дел, в том числе три дела Константина Циолковского.
«Две заявки на “Металлический дирижабль” (1928, 1929) и одна на “Полуреактивный двигатель” (1929) включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ», — рассказали в архиве.
Архив является одним из 14 федеральных архивов России и хранит документы преимущественно советского периода, охватывающие 21 отрасль промышленности и транспорта. Исследователи могут ознакомиться с материалами в читальном зале, где доступны базы данных по заявкам на изобретения и открытия. Для широкой публики представлены документы из дела на изобретение «Металлический дирижабль» 1928 года.