Красноярцы больше полусотни раз обратились в центр по вопросам смены УК

Специалисты провели 44 телефонных консультации, 29 из них касались непосредственно вопросов смены управляющей компании. Людям разъясняли порядок проведения процедуры, тонкости оформления документов, расчета сроков и другие немаловажные моменты. Часто звонившие просили посоветовать конкретную управляющую компанию, однако такого рода рекомендаций сотрудники консультационного центра не дают. Они могут только подсказать, как выбрать УК, где посмотреть информацию об управляющих организациях, а также рассказать, на что ориентироваться, если вопрос о смене действительно стоит серьезно.