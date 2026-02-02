Красноярцы больше полусотни раз обратились в центр по вопросам смены УК

Специалисты провели 44 телефонных консультации, 29 из них касались непосредственно вопросов смены управляющей компании. Людям разъясняли порядок проведения процедуры, тонкости оформления документов, расчета сроков и другие немаловажные моменты. Часто звонившие просили посоветовать конкретную управляющую компанию, однако такого рода рекомендаций сотрудники консультационного центра не дают. Они могут только подсказать, как выбрать УК, где посмотреть информацию об управляющих организациях, а также рассказать, на что ориентироваться, если вопрос о смене действительно стоит серьезно.
Остальные звонки в центр касались смежных тем: платежей, банкротства, содержания общего имущества, перепланировок, предоставления коммунальных платежей, повышения тарифов, работы приложений и сайтов по вопросам ЖКХ. По этим вопросам сотрудники также дали консультации, посоветовали людям, куда следует обратиться за решением проблемы или разъяснениями.
Напомним, по закону смена управляющей компании может быть инициирована любым из собственников квартир или помещений в любом доме. Сейчас есть разные механизмы, в том числе возможность проявить такую инициативу, используя данные портала Госуслуг или специальные приложения. Необходимую справочную информацию можно найти и на официальном сайте администрации Красноярска.
Жилищный фонд города обслуживают 214 управляющих компаний, 248 товариществ собственников жилья и 8 жилищно-строительных или иных кооперативов. Есть дома, где жители выбрали непосредственный способ управления своим имуществом. Актуальный перечень всех управляющих компаний также размещен на официальном сайте мэрии.
Консультационный центр по вопросам смены управляющих компаний в Красноярске работает по телефону: 228−21−30 в рабочее время с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.