Bad Bunny получил премию Grammy за «Альбом года»

Награду в этой номинации вручил британский певец Гарри Стайлс.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Пуэрториканский рэпер Bad Bunny удостоился Grammy в номинации «Альбом года» за свою пластинку Deb Tirar M s Fotos. Трансляцию 68-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса ведет в воскресенье вечером телеканал CBS.

Конкуренцию в этой категории составляли пластинка Chromakopia исполнителя Tyler, The Creator, Леон Томас с альбомом Mutt, рэпер Кендрик Ламар с пластинкой GNX, Леди Гага и ее альбом Mayhem, совместный проект Clipse, Pusha T и Malice под названием Let God Sort Em Out, американская поп-певица Сабрина Карпентер с пластинкой Man’s Best Friend, а также альбом Swag канадского певца Джастина Бибера.

Награду в этой номинации вручил известный британский певец, автор песен и актер Гарри Стайлс.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон»). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

