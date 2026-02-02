СМИ: «Зенит» близок к сенсационному трансферу игрока, обвинявшегося в эксгибиционизме

«Зенит» ведёт переговоры об аренде форварда «Аль-Насра» Джона Дурана (22 года). Колумбиец выступает в сезоне-2025/26 за «Фенербахче», но аренда может быть досрочно прекращена. Саудовский клуб приобрёл игрока у «Астон Виллы» в январе 2025 года за 77 млн евро — второй дорогой трансфер в истории лиги. Дуран согласился на переход в Петербург, стороны согласовывают распределение его зарплаты. Контракт с «Аль-Насром» действует до 2030 года.
«Зенит» ведёт переговоры об аренде колумбийского форварда Джона Дурана из «Аль-Насра».
Петербургский футбольный клуб «Зенит» приблизился к заключению соглашения об аренде нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Джона Дурана. Об этом сообщают французское издание L'Equipe и российский спортивный журналист Андрей Панков. Ожидается, что переход будет оформлен на правах временного использования, при этом стороны находятся на завершающей стадии согласования условий, включая распределение заработной платы игрока.
Двадцатидвухлетний колумбиец в сезоне 2025/26 выступает за турецкий «Фенербахче» на арендной основе. Однако по имеющимся данным, это соглашение может быть досрочно расторгнуто, что откроет путь для его перехода в чемпионат России. Ранее, в январе 2025 года, «Аль-Наср» приобрёл Дурана у английского «Астон Виллы» за 77 миллионов евро. Эта сумма стала вторым по величине трансфером в истории саудовской Про-лиги, уступив лишь переходу бразильца Неймара в «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.
Текущий контракт Дурана с «Аль-Насром» действует до 30 июня 2030 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и оформил три результативные передачи. По информации журналиста Экрема Конура из L'Equipe, «Зенит» предложил колумбийцу более выгодные условия, чем французский «Лилль», что повышает вероятность его перехода в российскую премьер-лигу. Согласно сообщению Андрея Панкова, сам игрок дал положительный ответ на предложение петербургского клуба. Окончательное решение зависит от достижения договорённости между «Зенитом» и «Аль-Насром» по финансовым аспектам сделки. На данный момент переговоры продолжаются, и стороны демонстрируют прогресс в обсуждениях.
Отдельное внимание в карьере Дурана привлёк инцидент, произошедший 1 декабря 2025 года в стамбульском дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем». На 95-й минуте матча колумбиец забил гол, принёсший его команде ничью. Способ празднования этого мяча вызвал протест со стороны представителей «Галатасарая», которые направили официальное обращение в прокуратуру Турции с требованием рассмотреть действия Дурана с точки зрения эксгибиционизма и сексуальных домогательств. Следственные органы Турции приступили к изучению данного обращения.
Таким образом, трансферная ситуация вокруг Джона Дурана остаётся динамичной. «Зенит» проявляет серьёзную заинтересованность в усилении атакующей линии за счёт одного из самых дорогих приобретений саудовского футбола последних лет, тогда как «Аль-Наср» рассматривает возможность временной передачи игрока на фоне неудовлетворительных результатов его аренды в Турции. Окончательное решение по сделке ожидается в ближайшие недели.