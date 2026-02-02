СМИ: «Зенит» близок к сенсационному трансферу игрока, обвинявшегося в эксгибиционизме

Текущий контракт Дурана с «Аль-Насром» действует до 30 июня 2030 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и оформил три результативные передачи. По информации журналиста Экрема Конура из L'Equipe, «Зенит» предложил колумбийцу более выгодные условия, чем французский «Лилль», что повышает вероятность его перехода в российскую премьер-лигу. Согласно сообщению Андрея Панкова, сам игрок дал положительный ответ на предложение петербургского клуба. Окончательное решение зависит от достижения договорённости между «Зенитом» и «Аль-Насром» по финансовым аспектам сделки. На данный момент переговоры продолжаются, и стороны демонстрируют прогресс в обсуждениях.