В Омской области на среднюю зарплату можно купить 1079 литров бензина

Для понимания масштаба: лидируют регионы, где на зарплату можно взять более 2,4 тыс. литров (например, Москва), тогда как аутсайдерами стали субъекты Северного Кавказа — в Ингушетии доступно около 601 литра, в Дагестане — 612 литров. На этом фоне Омская область находится в середине нижней части списка.