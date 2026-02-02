В Омской области на среднюю зарплату можно купить 1079 литров бензина

Жители Омской области в декабре 2025 года могли приобрести 1079 литров бензина АИ-92 на «чистую» среднюю зарплату — такой показатель поставил регион на 42-е место в общероссийском рейтинге доступности топлива.
Средняя цена АИ-92 в Омской области в декабре составила 57,77 рубля за литр, а годовой рост цен — 9,9%. Эти данные следуют из рейтинга, подготовленного журналистами РИА Новости и региональной статистики за декабрь.
Для понимания масштаба: лидируют регионы, где на зарплату можно взять более 2,4 тыс. литров (например, Москва), тогда как аутсайдерами стали субъекты Северного Кавказа — в Ингушетии доступно около 601 литра, в Дагестане — 612 литров. На этом фоне Омская область находится в середине нижней части списка.
По данным Омскстата, в 2025 году бензин в среднем по стране дорожал, однако в Омской области декабрьская цена АИ-92 осталась одной из самых низких в Сибири.