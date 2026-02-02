В Японии пещерные львы обитали еще до появления людей

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Пещерные львы несколько десятков тысяч лет назад обитали на основной территории Японии, что до сих пор не было известно палеонтологам. Этот факт впервые установили специалисты японского Университета продвинутых исследований (Сокэндай) и других научных центров, сообщила газета Nikkei.
Открытие сделано на основе генетического анализа органических останков, находившихся в процессе превращения в окаменелости. Они были найдены в префектурах Аомори, Сидзуока и Ямагути — т. е. на территории с севера до юго-запада острова Хонсю. Полученные результаты сравнили с данными, полученными в других регионах планеты, что позволило точно идентифицировать первобытных хищников.
Пещерные львы примерно миллион лет назад переселились из Африки в Евразию. В Японию они попали, как установили эксперты Сокэндай, примерно 73 тыс. лет назад по сухопутному коридору, который тогда соединял ее с материком. Пещерные львы вымерли в Японии примерно за 10 тыс. лет до появления первых людей. Последние стали переходить с материка на острова по сухопутному коридору где-то 40 тыс. лет назад.