В Японии пещерные львы обитали еще до появления людей

Пещерные львы примерно миллион лет назад переселились из Африки в Евразию. В Японию они попали, как установили эксперты Сокэндай, примерно 73 тыс. лет назад по сухопутному коридору, который тогда соединял ее с материком. Пещерные львы вымерли в Японии примерно за 10 тыс. лет до появления первых людей. Последние стали переходить с материка на острова по сухопутному коридору где-то 40 тыс. лет назад.