Боец Андрей Ходыкин из Шелехова героически погиб в зоне СВО

Боец Андрей Ходыкин из Шелехова героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом стало известно КП-Иркутск из телеграм-канал завода, на котором мужчина работал 15 лет.
— При исполнении воинского долга погиб наш коллега, сотрудник Анодно-монтажного отделения, — уточняется в сообщении.
В памяти коллег Андрей останется жизнерадостным человеком, который всегда готов прийти на помощь. Близкие и друзья смогут проводить бойца в последний путь 3 февраля в 12:00 в храме Святых апостолов Петра и Павла в Шелехове.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что военнослужащий Антон Таскаев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО. 23-летний боец будет похоронен на Аллее Героев.