Боец Андрей Ходыкин из Шелехова героически погиб в зоне СВО

Мужчину проводят в последний путь 3 февраля в 12:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Андрей Ходыкин из Шелехова героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом стало известно КП-Иркутск из телеграм-канал завода, на котором мужчина работал 15 лет.

— При исполнении воинского долга погиб наш коллега, сотрудник Анодно-монтажного отделения, — уточняется в сообщении.

В памяти коллег Андрей останется жизнерадостным человеком, который всегда готов прийти на помощь. Близкие и друзья смогут проводить бойца в последний путь 3 февраля в 12:00 в храме Святых апостолов Петра и Павла в Шелехове.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что военнослужащий Антон Таскаев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО. 23-летний боец будет похоронен на Аллее Героев.