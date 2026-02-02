В Усолье похищенную отцом 2-летнюю девочку вернули матери

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области, на него был наложен административный штраф по статье о нарушении законодательства об исполнительном производстве, а также исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. Эти меры гражданин проигнорировал и продолжил скрываться, после чего судебный пристав-исполнитель объявил его в розыск.