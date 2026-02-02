Ричмонд
В Усолье похищенную отцом 2-летнюю девочку вернули матери

Мужчина скрывался вместе с ребенком.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 февраля. В Усольском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении отца девочки неполных 2 лет. По решению суда девочка должна была проводить один день в неделю с отцом. Однако в середине декабря прошлого года после очередной встречи мужчина не вернул ребенка матери и скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области, на него был наложен административный штраф по статье о нарушении законодательства об исполнительном производстве, а также исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. Эти меры гражданин проигнорировал и продолжил скрываться, после чего судебный пристав-исполнитель объявил его в розыск.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ФССП, полиции и Следственного комитета отработали возможные адреса и социальные связи мужчины. В результате он с дочерью был обнаружен на съемной квартире. Ребенок был благополучно возвращен матери.

Напомним, что в Тулуне оператору автозаправки вернули должность после вмешательства приставов. Согласно вступившему в законную силу решению суда, директор организации обязан восстановить на работе незаконно уволенную гражданку и выплатить задолженность по зарплате.