В Усолье похищенную отцом 2-летнюю девочку вернули матери

IrkutskMedia, 2 февраля. В Усольском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении отца девочки неполных 2 лет. По решению суда девочка должна была проводить один день в неделю с отцом. Однако в середине декабря прошлого года после очередной встречи мужчина не вернул ребенка матери и скрылся.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области, на него был наложен административный штраф по статье о нарушении законодательства об исполнительном производстве, а также исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. Эти меры гражданин проигнорировал и продолжил скрываться, после чего судебный пристав-исполнитель объявил его в розыск.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники ФССП, полиции и Следственного комитета отработали возможные адреса и социальные связи мужчины. В результате он с дочерью был обнаружен на съемной квартире. Ребенок был благополучно возвращен матери.
