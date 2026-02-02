Депутат Немкин призвал россиян не играть по навязанному мошенниками сценарию

Депутат Госдумы Антон Немкин призвал россиян не играть по навязанному мошенниками сценарию. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что злоумышленники действуют по четким алгоритмам и рассчитывают на эмоциональную реакцию человека. В первую очередь, на страх, спешку и растерянность. Если же человек говорит спокойно, отвечая коротко и нейтрально, разговор для мошенника быстро теряет смысл.
«Первый и ключевой принцип — не играть по навязанному сценарию», — подчеркнул Немкин.
Он добавил, что не стоит пытаться разоблачить собеседника или вступать с ним в спор. По его словам, такие попытки только затягивают разговор и дают мошеннику больше времени для давления. Намного эффективнее сразу обозначить отказ обсуждать что-либо по телефону и завершить звонок.
Ранее в МВД назвали характерные фразы, которые используют мошенники в инвестиционных схемах. Злоумышленники обещают быстрый доход, «уникальные возможности» и участие в закрытых проектах, а также торопят с принятием решения. В ведомстве рекомендовали сразу прекращать разговор, если звучат подобные формулировки.