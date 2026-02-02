Депутат Немкин призвал россиян не играть по навязанному мошенниками сценарию

Он добавил, что не стоит пытаться разоблачить собеседника или вступать с ним в спор. По его словам, такие попытки только затягивают разговор и дают мошеннику больше времени для давления. Намного эффективнее сразу обозначить отказ обсуждать что-либо по телефону и завершить звонок.