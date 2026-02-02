Топ-5 главных новостей в Молдове 2 февраля 2026: Скандальный Эпштейн оценивал девушек из Молдовы; впереди самые холодные сутки зимы в Молдове — до −22 градусов; как Молдова справилась с блэкаутом и

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 2 февраля 2026:
1. Словацкий чиновник в переписке с Эпштейном: «Передаю привет из твоей любимой Молдовы — как ты и говорил, девушки тут и правда хорошенькие».
2. Самые холодные сутки этой зимы: На Молдову надвигаются морозы до минус 20 градусов, — сидим дома.
3. «Братья» не помогли и не пытались: С блэкаутом в Молдове справились самостоятельно, не прибегая к экстренной помощи со стороны Бухареста.
4. Европейский комфорт на спинах молдавских пенсионерах: Как бесплатный подарок в виде роуминга для диаспоры от имени правительства будет оплачиваться самыми обездоленными.
5. Как жителям Молдовы узнать, законно ли удостоверение личности Румынии: Проверить правомерность документа можно за пару минут не выходя из дома — рассказываем, как.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Говоря о жизни в Молдове, наши власти хитрят: «Нам нужен постоянно тот, кто нам мешает, нужен какой-то внешний враг, пускай он будет мифический» — мнение.
В Молдове есть порядка 45−50%, которые живут либо за чертой бедности, либо на черте, либо немножечко перед чертой (далее…).
«Ни одного слова поддержки населению во время блэкаута в Молдове»: Почему Санду всегда скорбит по трагедиям за рубежом, но «не заметила» беду дома.
В ситуации с отключением света в Молдове президент не выступила с обращением к гражданам (далее…).
Правящая в Молдове ПАС нашла ответ на извечный вопрос — «Кто виноват?»: Оказывается, в высоких тарифах на коммуналку, виноваты не власти, а… геополитика.
Депутат Дориан Истрати заявил, что высокие тарифы на энергоресурсы в стране возникли «не из-за власти и не из-за внутренних условий в Республике Молдова» (далее…).