Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 2 февраля 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 2 февраля 2026:

1. Словацкий чиновник в переписке с Эпштейном: «Передаю привет из твоей любимой Молдовы — как ты и говорил, девушки тут и правда хорошенькие».

2. Самые холодные сутки этой зимы: На Молдову надвигаются морозы до минус 20 градусов, — сидим дома.

3. «Братья» не помогли и не пытались: С блэкаутом в Молдове справились самостоятельно, не прибегая к экстренной помощи со стороны Бухареста.

4. Европейский комфорт на спинах молдавских пенсионерах: Как бесплатный подарок в виде роуминга для диаспоры от имени правительства будет оплачиваться самыми обездоленными.

5. Как жителям Молдовы узнать, законно ли удостоверение личности Румынии: Проверить правомерность документа можно за пару минут не выходя из дома — рассказываем, как.

Говоря о жизни в Молдове, наши власти хитрят: «Нам нужен постоянно тот, кто нам мешает, нужен какой-то внешний враг, пускай он будет мифический» — мнение.

В Молдове есть порядка 45−50%, которые живут либо за чертой бедности, либо на черте, либо немножечко перед чертой (далее…).

«Ни одного слова поддержки населению во время блэкаута в Молдове»: Почему Санду всегда скорбит по трагедиям за рубежом, но «не заметила» беду дома.

В ситуации с отключением света в Молдове президент не выступила с обращением к гражданам (далее…).

Правящая в Молдове ПАС нашла ответ на извечный вопрос — «Кто виноват?»: Оказывается, в высоких тарифах на коммуналку, виноваты не власти, а… геополитика.

Депутат Дориан Истрати заявил, что высокие тарифы на энергоресурсы в стране возникли «не из-за власти и не из-за внутренних условий в Республике Молдова» (далее…).